Специалисты демонтировали дефектный участок тепломагистрали на проспекте Большевиков

Ремонтные работы на тепловой магистрали проспекта Большевиков продолжаются согласно графику. Специалисты завершили демонтаж неисправного участка трубы диаметром 1200 мм и приступают к установке нового элемента конструкции, проинформировала пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Проблемный участок был обнаружен накануне вечером специалистами-диагностиками с использованием современных акустических приборов. Такой дефект потенциально угрожал стабильности подачи тепла в районы правого берега Петербурга зимой.

В результате ремонтных мероприятий ряд домов в Невском районе временно лишился отопления и горячего водоснабжения. Жители заранее предупреждены управляющей компанией о возможном дискомфорте сроком до суток.

В АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" просят жителей города проявить терпение и следить за информацией, которую регулярно публикуют управляющие компании. Работы планируется завершить в срок, составляющий 30 часов. Организация гарантирует максимальную оперативность и понимание важности бесперебойного снабжения теплоэнергией граждан.

