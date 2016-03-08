Специалисты закончили ремонт аварийного участка теплосети на Бассейной

Рост количества аварийных ситуаций специалисты связывают с резкими колебаниями температур и износом инфраструктуры.

Работы на участке теплосети по адресу: Бассейная улица, дом 23 завершены специалистами АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" утром 20 ноября в 05:50. За одну рабочую смену энергетики успели заменить 3 метра устаревшего трубопровода, обеспечив стабильную подачу тепла в жилые помещения, информирует пресс-служба компании.

Рост количества аварийных ситуаций специалисты связывают с резкими колебаниями температур и износом инфраструктуры. Данный участок теплотрассы пока не включен в действующий инвестиционный контракт на реконструкцию, однако планируется заключение договора на проектирование ремонтных мероприятий, завершение которого намечено на конец 2026 года. Начало строительных работ запланировано ориентировочно на вторую половину 2027 года.

Кроме того, после приобретения городских активов ООО "ТЭК СПб" активно проводит модернизацию магистральных участков теплоснабжения. Уже начаты ремонтные мероприятия на головном участке "2-я Южная", ведется подготовка к завершению реконструкции внутриквартальных сетей "Алтайская" в Московском районе.

АО "Теплосеть" параллельно занимается разработкой масштабных проектов модернизации почти девяти километров теплопроводов региона. Важнейшим проектом является реконструкция крупной распределительной сети квартала №8-11-12, обеспечивающего централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение 101 здания, расположенных вдоль улиц Бассейная, Варшавская, проспект Новоизмайловский и Ленинский. Планируется обновить также значительный участок трассы по проспекту Космонавтов, расположенный между улицами Типанова и Орджоникидзе.

В своем обращении компания просит прощения за временные неудобства и напоминает жителям, что ответственность за подключение внутренних инженерных коммуникаций домов лежит на управляющей организации, куда необходимо обратиться в случае отсутствия отопления.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"