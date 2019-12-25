Ремонт теплотрассы в Колпинском районе завершен досрочно

В рамках проведенного ремонта произведены замена защитного козырька магистрального теплопровода и сварочные работы на поврежденном участке внутри теплового колодца.

Специалистами акционерного общества "Теплосеть Санкт-Петербурга" утром 18 ноября в 10:10 были завершены аварийно-восстановительные работы на изношенном участке теплотрассы диаметром 800 мм, расположенной по адресу: Павловская улица, дом 23/16, в Колпинском районе. Ремонт выполнен раньше установленного регламента, тепло- и горячее водоснабжение полностью восстановлено.

В рамках проведенного ремонта произведены замена защитного козырька магистрального теплопровода и сварочные работы на поврежденном участке внутри теплового колодца. До начала ремонта, с полуночи 18 ноября, обогрев жилых помещений и снабжение горячей водой соседних домов осуществлялись посредством резервной схемы. На ограничительный режим были переведены пять ближайших домов. Специалисты начали наполнять трубопровод горячей водой в 5:15 утра, полная стабилизация системы произошла в 10:10.

Руководство АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приносит извинения гражданам за временные трудности и напоминает, что ресурсоснабжающая организация обеспечивает подачу тепла только до границы балансовой принадлежности каждого жилого дома. Все операции по отключению и последующему восстановлению внутренних инженерных сетей в домах осуществляют сотрудники управляющей компании, что требует определенных временных затрат.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике