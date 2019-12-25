Петербургские теплоснабжающие организации запустили чат-бот "Веня" в Telegram

Разработчики сервиса подчеркнули удобство и быстроту получения необходимой информации через бот

Компании АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" представили нового виртуального помощника "Веня" в мессенджере Telegram, предназначенного для упрощённого взаимодействия горожан с предприятиями теплоэнергетики.

С помощью удобного бота жители города получили возможность передавать показания тепловых и горячих водоучётов, уведомлять о неполадках и авариях, а также узнавать полезную информацию о функционировании организаций и контактных данных нужных служб.

Основные функции сервиса включают:

оперативную передачу сведений с квартирных приборов учёта тепловой энергии и горячего водоснабжения клиентов АО "ТЭК СПб";

быстрое информирование служб при обнаружении проблем, таких как утечка пара или жидкости;

получение актуальной информации по различным аспектам деятельности организаций;

предоставление справочных контактов соответствующих структур и полезных рекомендаций для пользователей.

Доступ к новому помощнику открыт через Telegram-аккаунты компаний "ТЭК СПб" и "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Разработчики сервиса подчеркнули удобство и быстроту получения необходимой информации через бот, отметив, что это сделает взаимодействие жителей с системами отопления более комфортным и эффективным.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"