В Петербурге участились прорывы теплосетей из-за изношенных труб

В первые две недели после начала отопительного сезона в Санкт-Петербурге зафиксирована серия аварий на теплосетях, включая прорыв трубопровода на проспекте Маршала Жукова, где на проезжей части образовалась лужа с кипятком. Основной причиной инцидентов стал критический износ инфраструктуры.

Как следует из данных по теплоснабжающим компаниям, наибольшее количество старых труб зафиксировано у АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" — 59% трубопроводов эксплуатируются более 25 лет. У АО "ТЭК СПб" этот показатель составляет 22%, а у ООО "Петербургтеплоэнерго" — всего 0,3%. По данным 78.ru, наибольший риск аварий сохраняется во Фрунзенском, Василеостровском и Кировском районах, где более половины труб исчерпали нормативный срок службы. Наименьшая вероятность прорывов — в Курортном, Петроградском и Петродворцовом районах.

Компании-поставщики тепла обеспечивают ресурсом более 26 тысяч зданий, включая социальные объекты. В "Теплосети Санкт-Петербурга" подтвердили информацию о возрастном состоянии сетей и сообщили о планах по постепенной модернизации инфраструктуры.

Фото: Piter.TV