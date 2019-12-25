В ГД предупредили о переплате за тепло из-за открытых дверей в подъезде

Александр Якубовский указал на то, как снизить счета во время от отопительного сезона.

Открытые окна в подъезде многоэтажного дома или неплотно закрывающаяся входная дверь приводят к тепловым потерям в здании, сто в свою очередь может сказаться наросте счетов граждан за отопление на пять-десять процентов. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал член профильного комитета Государственной думы по строительству и жилихно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Александр Якубовский. Парламентарий их нижней палаты заметил, что в подобных случаях человек может обратиться к представителям управляющей компании, чтобы они оперативно помогли устранить проблему.

С началом отопительного сезона необходимо внимательно отнестись к вопросам, которые напрямую влияют на размер платежей за коммунальные услуги. Речь идет о простых мерах, которые помогают сэкономить на ЖКХ. Александр Якубовский, депутат ГД

Законодатель уточнил, что сэкономить в отопительный период гражданам также поможет самостоятельное утепление окон и дверей в помещении, а также установка энергосберегающих ламп, использование приборов учета тепла и воды, регулирование температуры в квартире с помощью терморегуляторов.

Фото: Piter.tv