В Госдуме объяснили короткие майские праздники в 2026 году

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила короткие майские праздники в 2026 году. Об этом она рассказала ТАСС.
По словам депутата, в Трудовом кодексе установлено 14 праздничных дней в течение года. Бессараб подчеркнула, что они переносятся, если выпадают на выходные. Она также напомнила, что в 2026-м будут длинные новогодние праздники. В связи с этим количество праздничных дней в мае сократится.
Напомним, в 2026 году новогодние праздники продлятся до 11 января включительно. На майских граждане РФ будут отдыхать 1-3 и 9-11 мая. Это будут самые короткие майские за последние восемь лет.
Ранее Бессараб раскритиковала идею урезать отпуска и новогодние каникулы.
