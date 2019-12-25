В Госдуме объяснили короткие майские праздники в 2026 году

На майских граждане РФ будут отдыхать 1-3 и 9-11 мая.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила короткие майские праздники в 2026 году. Об этом она рассказала ТАСС.

По словам депутата, в Трудовом кодексе установлено 14 праздничных дней в течение года. Бессараб подчеркнула, что они переносятся, если выпадают на выходные. Она также напомнила, что в 2026-м будут длинные новогодние праздники. В связи с этим количество праздничных дней в мае сократится.

Напомним, в 2026 году новогодние праздники продлятся до 11 января включительно. На майских граждане РФ будут отдыхать 1-3 и 9-11 мая. Это будут самые короткие майские за последние восемь лет.

Ранее Бессараб раскритиковала идею урезать отпуска и новогодние каникулы.

Фото: Piter.tv