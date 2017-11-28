Депутат назвала такое предложение необоснованным и непродуманным вбросом.

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскритиковала идею урезать отпуска и новогодние каникулы. Об этом она рассказала телеканалу "360".

Депутат прокомментировала предложение сократить отпуска до 21 календарного дня и уменьшить количество праздничных дней до шести. Автором инициативы выступил политтехнолог Вадим Попов, объяснив это тем, что в условиях усложнения экономической ситуации в стране "не время прохлаждаться на курортах и дачах".

Бессараб назвала такое предложение необоснованным и непродуманным вбросом, который вызовет негатив у населения. По ее словам, за последние годы не было оснований считать, что в российской экономике не хватает средств. Депутат отметила, что люди справляются с задачами, поставленными государством.

Ранее в Госдуме выступили за досрочную пенсию для многодетных отцов-одиночек.

Фото: Piter.tv