В Госдуме выступили за досрочную пенсию для многодетных отцов-одиночек

Льготу планируют предоставить отцам, которые воспитывают трех и более детей в одиночку.

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил за досрочную пенсию для многодетных отцов-одиночек. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам депутата, отцы, которые воспитывают нескольких детей в одиночку, должны иметь право на досрочную пенсию, как и многодетные матери. Он подчеркнул, что в Госдуме неоднократно звучали предложения, связанные с распространением имеющейся льготы. Нилов отметил, что это будет справедливым подходом.

Также депутат подчеркнул, что речь идет о предоставлении льготы касается тех отцов, которые воспитывают трех и более детей. Он напомнил, что льгота зафиксирована в пенсионном законодательстве.

Фото: Piter.tv