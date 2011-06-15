Метеоролог рассказала, когда в Москве и Подмосковье закончатся аномальные дожди

По словам эксперта, в конце недели этот период закончится с приходом нового атлантического циклона.

Главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве и Подмосковье закончатся аномальные дожди. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам эксперта, влияние циклона на европейские регионы страны еще сохраняется, но активность осадков начинает уменьшаться. Позднякова отметила, что сегодня, 14 октября, дождей в столице будет значительно меньше, чем накануне. Кроме того, к выходным дневная температура воздуха поднимется до +10 градусов. Метеоролог уточнил, что в конце недели этот период закончится с приходом нового атлантического циклона.

Фото: Piter.tv