В Подмосковье закупят еще 200 машин для уборки улиц

По словам Воробьева, во время проведения уборок важно оставаться на связи с жителями.

В Подмосковье закупят еще более 200 машин для уборки улиц. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводит телеканал "360".

Отмечается, что новая техника поможет обеспечить комфортный и удобный проезд для общественного транспорта, а также безопасное передвижение пешеходов. В число закупленной спецтехники войдут погрузчики и тракторы. С их помощью дорожные службы будут очищать территории и обрабатывать их ото льда.

Воробьев отметил, что во время проведения уборок важно оставаться на связи с жителями. По словам главы Подмосковья, они должны всегда знать о том, где будут работать бригады и на каких маршрутах могут быть задержки.

Ранее риелтор заявила, что страховка ответственности не спасет от мошенников.

Фото: pxhere.com