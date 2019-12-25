Риелтор заявила, что страховка ответственности не спасет от мошенников

По словам эксперта, идея страхования ответственности выглядит хорошо, но требует доработки.

Агент по недвижимости Наталья Требина заявила, что страховка ответственности риелторов не спасет от мошенников. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам эксперта, идея страхования ответственности выглядит хорошо, но требует доработки. Она подчеркнула, что на рынке огромное число случаев, когда человек продает квартиру, затем объявляет себя жертвой мошенников, а добросовестные покупатели остаются без жилья и денег.

Требина добавила, что риелторы столкнулись с трудностями проверки продавцов квартир. По ее словам, закон о персональных данных не дает большую часть информации. Эксперт призвала открыть доступ к проверке участников сделки, прежде чем вводить ответственность для агентов.

Фото: Piter.tv