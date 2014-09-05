  1. Главная
В РСТ назвали самые популярные направления для отдыха у туристов-одиночек
Сегодня, 11:30
В РСТ назвали самые популярные направления для отдыха у туристов-одиночек

Спросы на туры у людей, путешествующих в одиночку, вырос на 18,6%.

Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) назвали самые популярные направления для отдыха у туристов-одиночек. Об этом сообщает телеканал "360".

Отмечатеся, что спросы на туры у людей, путешествующих в одиночку, вырос на 18,6%. Активнее всего по России такие туры оформляют на Минеральные Воды. В качестве поездок за границу большим спросом пользуются Турция и Египет. Также в РСТ подчеркнули, что в экзотические туры туристы предпочитают ездить с друзьями или членами семьи.

Фото: pxhere.com

