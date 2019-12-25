Шеф-повар ответил на призыв запретить майонез в России

По словам эксперта, майонез стал неотъемлемой частью ряда блюд.

Член ассоциации поваров России Анатолий Крюков ответил на призыв запретить майонез. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал предложение депутата Госдумы Вячеслава Милонова "изгнать" майонез из рациона, приравняв его по вреду к алкоголю или табаку. По словам Крюкова, майонез стал неотъемлемой частью ряда блюд. Он также отметил, что никакой экспертизы о его вреде не было.

Шеф-повар отметил .что сам не является сторонником майонеза и старается минимизировать его во время готовки. Он подчеркнул, что вместо него можно использовать густую сметану и добавить пряности.

