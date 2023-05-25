Риелтор призвала не ждать снижения цен на недвижимость в крупных городах

По словам эксперта, спрос на жилье остается высоким.

Риелтор Наталья Перескокова призвала не ждать снижения цен на недвижимость в крупных городах. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам эксперта, спрос на жилье остается высоким. Она подчеркнула, что это касается как новостроек, так и жилья на вторичном рынке. Перескокова отметила, что после снижения ключевой ставки снизились проценты по вкладам, и россияне вновь начали вкладывать деньги в недвижимость.

Также риелтор заявила, что в сегменте новостроек эконом-класса можно найти скидки, замаскированные под рассрочки или маркетинговые акции. Она уточнила, что такой ход используют для привлечения покупателей.

