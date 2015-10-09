Миронов предложил передавать нераспроданные квартиры в соцаренду

В Госдуме нашли способ поддержать многодетных, малоимущих и госслужащих.

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает передавать в социальную аренду нуждающимся пустующие квартиры, выкупленные государством у компаний-застройщиков. В комментарии для журналистов информационного агентства "ТАСС" парламентарий из нижней палаты уточнил, что в этом случае граждане страны смогут постепенно выкупать у государства это помещение в счет арендных платежей. Такие программы активно работают за границей. По мнению законодателя, подобную практику можно внедрить на федеральном уровне в России, так как ситуация на внутреннем рынке недвижимости ук этому располагает.

Государство может выкупать у застройщиков их пустующие квартиры - по себестоимости, без накруток. <...> И передавать в соцаренду нуждающимся. Таким образом застройщики избавляются от неликвида, а люди получают крышу над головой. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Депутат добавил, что подобной государственной программой могли бы воспользоваться не только малоимущие жители страны, но также и молодые, студенческие, многодетные семьи, учителя, медики, работники производств. В результате государство через корпорацию "ДОМ.РФ"создает так называемые наемные дома, однако речь идет о единицах на всю территорию страны. По словам Сергея Миронова, сейчас важно расширить программу и ускорить процесс.

