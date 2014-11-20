Петербург вошел в десятку регионов России с самым высоким уровнем достатка

Петербург поднялся на восьмое место в рейтинге.

Санкт-Петербург занял восьмое место в рейтинге российских регионов по уровню материального благополучия, составленном "РИА Новости". По итогам 2024 года город набрал 88,32 балла против 83,30 балла годом ранее, что позволило ему улучшить позицию в национальном рейтинге.

При подготовке исследования аналитики учитывали долю семей, способных приобрести жилье в ипотеку, уровень зарплат выше 60 тыс. руб., а также доступность товаров и услуг. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, набравший 99,44 балла. Второе место занял Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с результатом 99,31 балла, а третье — Магаданская область с показателем 99,11 балла.

Москва в этом году расположилась на десятой позиции с результатом 85,94 балла, уступив Петербургу по уровню материального благополучия жителей.

Фото: Piter.TV