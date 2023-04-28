Прорыв теплосети на Бассейной пообещали завершить за 13 часов

Жителей предупредили об опасности после аварии на теплосети в Московском районе.

На улице Бассейной в Петербурге локализовали дефект теплосети после прорыва трубы, а ремонтные работы обещают завершить в течение 13 часов.

Прорыв трубы на улице Бассейной в Санкт-Петербурге был зафиксирован днем. По информации пресс-службы АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", дефект теплосети локализован, и специалисты перешли к ремонтным работам. Жительница одного из домов сообщила, что после аварии жителей предупреждали через громкоговорители об опасности. Она также отметила, что участок трубопровода ранее уже проходил через несколько ремонтов.

В компании уточнили, что "срок устранения дефекта — 13 часов", при этом теплоэнергетики планируют завершить работы быстрее установленного времени. В зоне временного ограничения теплоснабжения находятся 21 жилое здание. Подача горячей воды осуществляется в полном объеме.

Фото: freepik (efe_madrid)