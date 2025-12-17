На Пражской улице стартовала реконструкция 2,3 километров теплосети

Во Фрунзенском районе Петербурга на Пражской улице началась реконструкция тепловой сети, проходящей от улицы Фучика до проспекта Славы. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике 20 марта.
Реконструируемый участок построили в 1986-1998 годах, за последние 5 лет он 29 раз становился причиной перебоев в теплоснабжении. Специалисты "Теплосети" заменят 2,3 километра устаревших трубопроводов на современные стальные трубы. Также новую сеть оснастят системой оперативного дистанционного контроля влажности, которая позволит своевременно выявлять возможные нарушения и предотвращать развитие дефектов.
Проект повысит надежность теплоснабжения 19 зданий, в том числе 13 домов, двух медицинских и двух детских учреждений. Все работы завершат в конце 2028 года.
Ранее мы рассказывали о том, что на Шуваловском проспекте завершена реконструкция тепломагистрали.
Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"
