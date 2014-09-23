Стартовала реконструкция тепломагистрали "Пороховская", на которой за 5 лет устранили 55 дефектов

Работы повысят надежность теплоснабжения 909 зданий, в том числе более 590 домов, 19 лечебных и 114 детских учреждений.

В Петербурге началась реконструкция магистрали "Пороховская", которая обеспечивает теплом жителей Невского, Красногвардейского и Всеволожского районов. За 5 лет на ней устранили 55 дефектов, рассказали в городском комитете по энергетике 13 марта.

Сотрудники "Теплосети" заменят 5,4 километров трубопроводов. В рамках первого этапа, запланированного на 2026 год, проведут монтаж участков вдоль границы Всеволожского района и Северной столицы, а также вдоль проспекта Большевиков. Специалистами будут установлены трубы диаметром 250-1,2 тыс. миллиметров в пенополиуретановой изоляции.

Работы повысят надежность теплоснабжения 909 зданий, в том числе более 590 домов, 19 лечебных и 114 детских учреждений. В зоне реконструкции живут порядка 300 тыс. человек.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Петербурга"