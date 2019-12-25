В 2025 году число аварий на внутридомовых сетях отопления в Петербурге увеличилось почти на 40%

Максимальная концентрация поломок пришлась на Центральный, Кронштадтский, Василеостровский и Адмиралтейский районы города в первые месяцы после запуска отопления.

Количество происшествий на внутридомовых системах отопления в Петербурге в 2025 году увеличилось на 39% по сравнению с предыдущим сезоном, сообщает пресс-служба Жилищного комитета. На начало сезона зафиксировано уже 149 случаев технических сбоев.

Максимальная концентрация поломок пришлась на Центральный, Кронштадтский, Василеостровский и Адмиралтейский районы города в первые месяцы после запуска отопления. Основными причинами аварии стали старение сетей и повышенное напряжение из-за значительных колебаний температуры окружающей среды. Немаловажную роль сыграл и укороченный период предварительного прогревания зданий — в нынешнем сезоне он длился всего 8 дней вместо привычных 14.

Краткосрочность интервала предварительного протапливания негативно сказывается на эффективности работы тепловых сетей в первые дни включения отопления. Удлинённый период предварительных пробных включений позволил бы осуществить мягкое подключение к отопительному сезону и минимизировать риски возникновения повреждений на внутридомовых коммуникациях, заявили в городском Жилищном комитете.

С началом сезона горожанами подано более 32 тыс. жалоб на нарушения качества отопления (+43% по сравнению с прошлогодними показателями), причем большая часть обращений поступила в первую неделю после старта отопительного сезона.

Ранее мы сообщили о том, что специалисты демонтировали дефектный участок тепломагистрали на проспекте Большевиков.

Фото: Правительство Петербурга