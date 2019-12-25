На месте квартирного пожара в Московском районе нашли тело мужчины

В трехкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 22 "квадрата".

Утром 31 октября в Московском районе произошел пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на Витебском проспекте, 47к4, поступило на пульт спасателей в 07:25. В трехкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 22 "квадрата". Огонь потушили к 08:29.

На месте происшествия обнаружили погибшего мужчину. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

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Фото: Piter.TV