  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На месте квартирного пожара в Московском районе нашли тело мужчины
Сегодня, 8:33
96
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На месте квартирного пожара в Московском районе нашли тело мужчины

0 0

В трехкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 22 "квадрата".

Утром 31 октября в Московском районе произошел пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на Витебском проспекте, 47к4, поступило на пульт спасателей в 07:25. В трехкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 22 "квадрата". Огонь потушили к 08:29. 

На месте происшествия обнаружили погибшего мужчину. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.TV: из горящей многоэтажки на улице Руднева эвакуировали 35 человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: витебский проспект, квартирный пожар, при пожаре погиб мужчина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии