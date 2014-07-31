Из горящей многоэтажки на улице Руднева эвакуировали 35 человек

Сведений о пострадавших не поступало.

Вечером 30-го октября в многоквартирном жилом доме №11 на улице Руднева произошел пожар. На 10-м и 11-м этажах здания горели две квартиры. Спасатели эвакуировали 35 человек из опасной зоны. Об этом сообщили в оперативном штабе МЧС Санкт-Петербурга.

Сообщение о пожаре в Выборгском районе поступило в 18:27. В многоэтажном доме полностью горела квартира на 10-м этаже. Возгорание коснулось обстановки этажом ниже – там горела обстановка площадью 3 метра. Чуть больше чем через полчаса, впрочем, на обоих этажах горение было ликвидировано.

В тушении пожара участвовали 4 единицы техники и 17 спасателей. Из опасной зоны они ликвидировали 35 человек. О пострадавших сведений нет.

Ранее мы рассказывали, что из горящего дома на Афонской улице эвакуировали 10 человек. При этом пострадала женщина.

Фото: Piter.TV