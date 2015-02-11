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Из горящего дома на Афонской улице эвакуировали 10 человек. Пострадала женщина
Сегодня, 11:35
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Из горящего дома на Афонской улице эвакуировали 10 человек. Пострадала женщина

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Все обстоятельства случившегося выясняются.

В Приморском районе утром 30 октября произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: улица Афонская, 14к1, поступило на пульт спасателей в 10:25. В комнате площадью 14 "квадратов" трехкомнатной квартиры полыхала обстановка на 2 "квадратах". Огонь потушили уже к 10:45. 

Из опасной зоны были эвакуированы 10 человек, в результате происшествия пострадала женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение города. 

К ликвидации пожара привлекались 17 спасателей и четыре единицы техники. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: за ночь в пяти районах Петербурга сгорели четыре авто. 

Фото: Piter.TV 

Теги: афонская улица, квартирный пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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