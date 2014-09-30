За ночь в пяти районах Петербурга сгорели четыре авто

Причины пожаров пока не установлены специалистами.

В ночь на сегодня в Петербурге произошло четыре случая возгорания автомобилей. Информация о пострадавших отсутствует, сообщает пресс-служба МЧС по городу.

Первый случай произошёл в 00:47 на Советском проспекте в Невском районе. В результате пожара в автомобиле марки Renault Megane полностью сгорел моторный отсек.

В Калининском районе на улице Карпинского произошли два инцидента: первый в 02:25, где сгорел салон автомобиля Nissan, а во втором, произошедшем в 03:13, частично расплавились пластиковые элементы машины марки Honda Civic. Также в 03:13 в салоне автомобиля "Жигули" вспыхнул огонь. Последнее возгорание случилось утром в 09:49 во Фрунзенском районе на Малой Балканской улице. Сообщается, что пожар охватил весь автомобиль.

Причины пожаров пока не установлены специалистами.

Ранее мы сообщили о том, что ночью на Сосновском проспекте загорелась кровля.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)