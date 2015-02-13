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Ночью на Сосновском проспекте загорелась кровля
Сегодня, 8:55
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Ночью на Сосновском проспекте загорелась кровля

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Пожар был потушен к 05:05 утра. Пострадавших в результате происшествия нет.

В ночь на понедельник, 28 октября, в 01:55, поступило сообщение о возгорании по адресу: Красногвардейский район, Сосновский проспект, дом 4, корпус 1. Об этом проинформировали в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.

В жилом здании размером 14х20 метров загорелась кровля на площади 80 кв.м. Пожар был потушен к 05:05 утра. Пострадавших в результате происшествия нет.

Для ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что при пожаре в общежитии на проспекте Ударников пострадала женщина.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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