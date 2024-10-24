  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:31
135
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

При пожаре в общежитии на проспекте Ударников пострадала женщина

0 0

Из опасной зоны были эвакуированы 10 человек.

В Красногвардейском районе вечером 23 октября произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: проспект Ударников, 17к1, поступила на пульт спасателей в 21:19. В шестикомнатном блоке полыхал коридор на общей площади 21 "квадрат". Огонь потушили к 22:21. 

Из опасной зоны были эвакуированы 10 человек. Также есть пострадавшая, ее госпитализировали в медицинское учреждение города. 

К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.TV: на Ропшинском шоссе выгорели пять бытовок. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: пострадала женщина, проспект ударников
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии