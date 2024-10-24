При пожаре в общежитии на проспекте Ударников пострадала женщина

Из опасной зоны были эвакуированы 10 человек.

В Красногвардейском районе вечером 23 октября произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: проспект Ударников, 17к1, поступила на пульт спасателей в 21:19. В шестикомнатном блоке полыхал коридор на общей площади 21 "квадрат". Огонь потушили к 22:21.

Из опасной зоны были эвакуированы 10 человек. Также есть пострадавшая, ее госпитализировали в медицинское учреждение города.

К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

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