Убивший отца в квартире на Ударников отправлен в колонию на 6,5 лет

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, которому вменили ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 27 октября.

В декабре прошлого года нетрезвый фигурант, находясь в квартире дома по проспекту Ударников, в ходе ссоры напал на своего отца. Пенсионер получил тяжелые травмы и скончался на месте преступления.

Злоумышленник признал вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV