Посетитель алкомаркета на Ударников устроил поножовщину
Сегодня, 15:59
Пострадавший 35 лет был госпитализирован, медики диагностировали у него колото-резаные раны предплечья.

Петербургские росгвардейцы задержали правонарушителя, воспользовавшегося ножом в ходе конфликта в магазине. 

Сотрудники вневедомственной охраны по Красногвардейскому району ночью 16 марта получили сведения о драке покупателей алкомаркета на проспекте Ударников. Один из них, 37-летний рецидивист, напал на оппонента с ножом, ранив его руку. 

Злоумышленника, судимого за кражу, поймали и увезли в 26-й отдел полиции. А пострадавший 35 лет был госпитализирован в больницу, медики диагностировали у него колото-резаные раны предплечья. Нож изъяли. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал ножом сотруднице бара на Загребском бульваре. Пьяный рецидивист громко разговаривал по телефону, находясь в заведении, и ему сделали замечание.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

