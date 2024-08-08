Посетитель алкомаркета на Ударников устроил поножовщину

Петербургские росгвардейцы задержали правонарушителя, воспользовавшегося ножом в ходе конфликта в магазине.

Сотрудники вневедомственной охраны по Красногвардейскому району ночью 16 марта получили сведения о драке покупателей алкомаркета на проспекте Ударников. Один из них, 37-летний рецидивист, напал на оппонента с ножом, ранив его руку.

Злоумышленника, судимого за кражу, поймали и увезли в 26-й отдел полиции. А пострадавший 35 лет был госпитализирован в больницу, медики диагностировали у него колото-резаные раны предплечья. Нож изъяли.

