Росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал ножом сотруднице бара на Загребском бульваре

Пьяный 35-летний рецидивист громко разговаривал по телефону, находясь в заведении, и ему сделали замечание.

Росгвардейцы Фрунзенского района поймали рецидивиста, угрожавшего ножом персоналу и посетителям бара на Загребском бульваре. Инцидент произошел ночью 13 марта.

По информации Росгвардии, пьяный 35-летний мужчина громко разговаривал по телефону, находясь в заведении. Ему сделала замечание 21-летняя сотрудница, после чего дебошир переключил свое внимание на нее. За девушку заступились два гостя, и тогда хулиган достал нож.

Потерпевшие выбежали на улицу, а злоумышленник спрятался во дворах на Малой Балканской улице. Увидев патрульных, угрожавший бросил нож на землю и захотел скрыться, но был задержан. Правонарушителя увезли в 7-й отдел полиции.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти