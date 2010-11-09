  1. Главная
Сегодня, 15:50
Росгвардейцы задержали мужчину, который угрожал ножом сотруднице бара на Загребском бульваре

Пьяный 35-летний рецидивист громко разговаривал по телефону, находясь в заведении, и ему сделали замечание.

Росгвардейцы Фрунзенского района поймали рецидивиста, угрожавшего ножом персоналу и посетителям бара на Загребском бульваре. Инцидент произошел ночью 13 марта. 

По информации Росгвардии, пьяный 35-летний мужчина громко разговаривал по телефону, находясь в заведении. Ему сделала замечание 21-летняя сотрудница, после чего дебошир переключил свое внимание на нее. За девушку заступились два гостя, и тогда хулиган достал нож. 

Потерпевшие выбежали на улицу, а злоумышленник спрятался во дворах на Малой Балканской улице. Увидев патрульных, угрожавший бросил нож на землю и захотел скрыться, но был задержан. Правонарушителя увезли в 7-й отдел полиции. 

Ранее на Piter.TV: ударивший полицейского-стажера ножом в Петербурге частично признал вину. У пострадавшего в больнице зафиксировали ранения головы, шеи, груди и конечностей. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

