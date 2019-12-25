В Пожаре на улице Маршала Казакова погиб мужчина

Возгорание произошло на кухне в однокомнатной квартире.

В 18:12 17-го октября в МЧС поступило сообщение о вспыхнувшем пожаре по адресу: Красносельский район, улица Маршала Казакова, дом №32. Воспламенение привело к гибели одного мужчины, – сообщают в пресс-службе МЧС Санкт-Петербурга.

Пожар случился в однокомнатной квартире, на кухне площадью 10 км. метров. Там горела обстановка на площади 2 кв. метра. К 18:29 пожар был ликвидирован.

К тушению возгорания было привлечено 3 единицы техники и 15 спасателей. Сообщается, что на месте происшествия скончался мужчина.

Ранее мы сообщали о тушении пожара в дагестанском кафе, где также пострадал один человек.

Фото: Piter.TV