Виновница аварии на КАД Петербурга предстанет перед судом

В результате пассажир девушки получил тяжкие телесные повреждения.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней водительницы. Ей вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), рассказали в надзорном ведомстве 8 апреля.

В июле прошлого года обвиняемая, управляя технически исправной машиной и следуя по Кольцевой автодороге в направлении от Пулковского шоссе в сторону Таллинского шоссе, врезалась в переднее авто. В результате пассажир девушки получил тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело направили в Красносельский районный суд города для рассмотрения по существу.

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Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга