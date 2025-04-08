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Виновница аварии на КАД Петербурга предстанет перед судом

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В результате пассажир девушки получил тяжкие телесные повреждения.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней водительницы. Ей вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), рассказали в надзорном ведомстве 8 апреля. 

В июле прошлого года обвиняемая, управляя технически исправной машиной и следуя по Кольцевой автодороге в направлении от Пулковского шоссе в сторону Таллинского шоссе, врезалась в переднее авто. В результате пассажир девушки получил тяжкие телесные повреждения. 

Уголовное дело направили в Красносельский районный суд города для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Петергофе 12-летний самокатчик в капюшоне попал под колеса автобуса. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: дтп на кад, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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