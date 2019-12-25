В Петергофе 12-летний самокатчик в капюшоне попал под колеса автобуса

У него нашли закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы и ссадины.

В Петергофе автобус сбил 12-летнего мальчика на самокате. Ребенок двигался на запрещающий сигнал светофора, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Авария произошла 7 апреля на Петербургском проспекте. Голова самокатчика была закрыта капюшоном, он не убедился в безопасности проезда. Мальчика ударило зеркалом заднего вида. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы и ссадины. Родители отказались от госпитализации. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке имени Свердлова в Ленобласти 16-летний подросток на мотоцикле врезался в дерево. Вместе с ним находился на байке друг-ровесник. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV