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В поселке имени Свердлова подросток на мотоцикле врезался в дерево
Сегодня, 8:59
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В поселке имени Свердлова подросток на мотоцикле врезался в дерево

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С юношей был его ровесник, они госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские разбираются в аварии с участием мотоцикла, в которой пострадали двое подростков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 6 апреля в поселке имени Свердлова на улице Щербинка 16-летний байкер, управляя мотоциклом JHL Moto, совершил наезд на дерево. С юношей был его ровесник, они пострадали. Подростков госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

Все обстоятельства и причины ДТП выясняются. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на Индустриальном проспекте произошло массовое ДТП с участием автомобилей Skoda Rapid, Renault Logan и Audi. В результате двое мужчин получили травмы средней степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение города. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, поселок имени свердлова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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