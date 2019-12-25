В поселке имени Свердлова подросток на мотоцикле врезался в дерево

С юношей был его ровесник, они госпитализированы в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские разбираются в аварии с участием мотоцикла, в которой пострадали двое подростков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 6 апреля в поселке имени Свердлова на улице Щербинка 16-летний байкер, управляя мотоциклом JHL Moto, совершил наезд на дерево. С юношей был его ровесник, они пострадали. Подростков госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на Индустриальном проспекте произошло массовое ДТП с участием автомобилей Skoda Rapid, Renault Logan и Audi. В результате двое мужчин получили травмы средней степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение города.

Фото: Piter.TV