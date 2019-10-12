Массовое ДТП произошло на Индустриальном проспекте в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту массового ДТП, произошедшего на Индустриальном проспекте в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 5 апреля в 21:48 поступило сообщение о столкновении нескольких автомобилей на пересечении Индустриального проспекта и проспекта Косыгина.
На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что участниками ДТП стали автомобили Škoda Rapid, Renault Logan и Audi. В результате столкновения двое мужчин, 33 и 45 лет, получили травмы средней степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщал, что в деревне под Тихвином застрелили трёх человек.
Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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