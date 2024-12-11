В Ленобласти самосвал с песком перевернулся после лобового ДТП

Второй участник аварии оказался в кювете.

Сегодня около полудня на 72-м километре трассы А-180 "Нарва", в районе деревни Большие Лашковицы, произошло серьезное ДТП. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", груженный песком самосвал вылетел в кювет и перевернулся на крышу после лобового столкновения с легковым автомобилем.

По предварительным данным, транспортные средства столкнулись лоб в лоб. В результате аварии самосвал перевернулся, получив значительные повреждения. Легковой автомобиль также оказался в кювете, получив значительные повреждения.

Несмотря на масштаб ДТП, по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники дорожной службы, обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что иномарка протаранила перекрытый Дворцовый мост в Петербурге.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"