Иномарка протаранила перекрытый Дворцовый мост в Петербурге

Водитель проигнорировал требование остановиться.

Полиция задержала 43-летнего бизнесмена из Пушкина, устроившего ДТП на Дворцовом мосту. Инспекторы ДПС установили, что от водителя исходил резкий запах алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники дорожной полиции попытались остановить автомобиль Mercedes в Дворцовом проезде. Водитель проигнорировал требование остановиться и, пытаясь скрыться от преследования, выехал на перекрытый Дворцовый мост, пробив одно из ограждений.

Нарушитель был задержан сотрудниками ДПС непосредственно на мосту. На предложение пройти медицинское освидетельствование водитель категорически отказался, за что был составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Теперь, помимо штрафа, ему грозит лишение прав на срок до двух лет. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в центре Петербурга.

Видео:пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области