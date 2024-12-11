Водитель сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в центре Петербурга

По факту аварии проводится проверка.

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Василеостровском районе, в результате которого пострадала 10-летняя девочка.

Инцидент произошёл 24 января в 18:25 у дома 25/64 по Малому проспекту В.О. По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля Audi Q8 наехал на девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП несовершеннолетняя была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель без прав спровоцировал ДТП с детьми в Ленобласти.

Фото: Piter.TV