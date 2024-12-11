Водитель без прав спровоцировал ДТП с детьми в Ленобласти

С места аварии были госпитализированы двое детей — 3 и 6 лет.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, произошедшего 24 января в 20:05 на 97-м километре внешнего кольца КАД. В результате аварии пострадали двое детей.

По предварительной информации, 36-летний житель Московской области, управляя автомобилем Toyota Crown, будучи лишённым водительских прав, при перестроении в левый ряд не уступил дорогу автомобилю Lada Vesta под управлением 50-летнего водителя, двигавшемуся в попутном направлении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После этого водитель Toyota Crown потерял управление и столкнулся с автомобилем Suzuki Liana, которым управлял 34-летний водитель. В этом автомобиле находились двое детей — 3 и 6 лет. Они получили травмы и были госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что жительница Гатчины чуть не попала под машину с годовалым ребёнком.

Фото: Piter.TV