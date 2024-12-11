Жительница Гатчины чуть не попала под машину с годовалым ребёнком

Ребенок ударился головой о задний бампер припаркованного автомобиля.

Жительница Гатчины обратилась с жалобой на неудовлетворительное состояние дороги к детской поликлинике. По словам женщины, 22 января она, идя на приём к врачу, поскользнулась и упала с годовалым ребенком на руках. Ребёнок, как сообщает заявительница, ударился головой о задний бампер припаркованного автомобиля.

Женщина подчёркивает, что территория вокруг поликлиники не относится к медицинскому учреждению, а находится в ведении городской администрации, которая, по её мнению, должна обеспечивать надлежащее содержание этой территории, в том числе уборку от наледи.

Пострадавшая в своем обращении, опубликованном в сообществе "Дежурный по Ленобласти", выразила недовольство состоянием территории и поинтересовалась, каким образом, по мнению администрации, родители должны безопасно передвигаться с детьми в таких условиях.

Ранее Piter.TV сообщал, что на въезде в Выборг произошло серьёзное ДТП с тремя автомобилями.

Фото: ВКонтакте / "Дежурный по Ленобласти"