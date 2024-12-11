На въезде в Выборг произошло серьёзное ДТП с тремя автомобилями

Причиной происшествия стал внедорожник, водитель которого выехал на встречную полосу.

Серьезное ДТП с участием трех автомобилей произошло накануне, 23 января, в 12:20 на Ленинградском шоссе на въезде в Выборг. По счастливой случайности в результате аварии никто не пострадал.

Как сообщили в ОГИБДД Выборгского района, причиной происшествия стал внедорожник Toyota Land Cruiser, водитель которого выехал на встречную полосу и допустил столкновение сразу с двумя легковыми автомобилями.

В результате столкновения Toyota Land Cruiser и Kia Rio оказались в кювете, а Skoda Octavia развернулась поперёк дороги, что привело к образованию значительной пробки. В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах дорожного инцидента.

Ранее Piter.TV сообщал, что нетрезвая петербурженка, ударившая сотрудника ДПС, оштрафована на 40 тыс. рублей.

Фото: Telegram-канал "Авто Выборг"и "Интересные события в Выборге"