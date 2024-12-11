Нетрезвая петербурженка, ударившая сотрудника ДПС, оштрафована на 40 тыс. рублей

Она несколько раз ударила представителя власти по рукам.

Суд вынес приговор 25-летней жительнице Санкт-Петербурга, признанной виновной в применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел в Лужском районе Ленинградской области, когда девушку задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

По данным следствия, 25 ноября 2024 года в посёлке Толмачево сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулём которого находилась 25-летняя петербурженка. У инспекторов были основания полагать, что девушка находится в состоянии алкогольного опьянения. Во время оформления протокола водитель проявила агрессию и несколько раз ударила одного из инспекторов по рукам. У пострадавшего зафиксированы ссадины и кровоподтёки на кистях.

Действия обвиняемой были квалифицированы как применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья. Суд, с учётом позиции государственного обвинения и обстоятельств дела, назначил девушке штраф в размере 40 тысяч рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Горелово 16-летняя девушка попала под колёса автомобиля.

Фото: Piter.TV