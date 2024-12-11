В Горелово 16-летняя девушка попала под колёса автомобиля

57-летний водитель успел за прошедший год оплатить 15 штрафов за нарушение ПДД.

Накануне, 23 января, в Горелово произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщает ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР).

Инцидент произошёл на Красносельском шоссе, 54/3, незадолго до восьми часов утра. По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля KIA Optima, поворачивая направо во дворе, сбил пешехода. Сообщается, что за последний год водитель оплатил 15 штрафов за нарушение ПДД.

В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована с переломом бедренной кости, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

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Фото: Piter.TV