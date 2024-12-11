В Шушарах хулиганы устроили "мусорный дождь" на проезжей части

По словам очевидцев, это создало большую опасность не только для припаркованных машин.

Жители Шушар сообщают об опасном происшествии на улице Вишерской, 24. По данным, опубликованным в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", неизвестные бросали мусор с верхних этажей жилого дома прямо на проезжую часть.

Инцидент произошёл на улице Вишерской, 24. Сообщается, что брошенный мусор мог попасть в проезжающие автомобили, создавая угрозу безопасности дорожного движения.

В настоящее время неизвестно, были ли предприняты какие-либо действия со стороны правоохранительных органов.

Ранее Piter.TV сообщал, что пьяный водитель устроил ДТП в Рыбацком, вылетев на трамвайные пути.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"