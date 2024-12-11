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В Шушарах хулиганы устроили "мусорный дождь" на проезжей части

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По словам очевидцев, это создало большую опасность не только для припаркованных машин.

Жители Шушар сообщают об опасном происшествии на улице Вишерской, 24. По данным, опубликованным в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", неизвестные бросали мусор с верхних этажей жилого дома прямо на проезжую часть.

Инцидент произошёл на улице Вишерской, 24. Сообщается, что брошенный мусор мог попасть в проезжающие автомобили, создавая угрозу безопасности дорожного движения.

В настоящее время неизвестно, были ли предприняты какие-либо действия со стороны правоохранительных органов.

Ранее Piter.TV сообщал, что пьяный водитель устроил ДТП в Рыбацком, вылетев на трамвайные пути.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

Теги: хулиганы, шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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