Пьяный водитель устроил ДТП в Рыбацком, вылетев на трамвайные пути

Мужчина нервно крутил руль, а после судорожно допивал остатки жидкости в салоне.

В Невском районе Санкт-Петербурга накануне, 23 января, произошел инцидент с участием нетрезвого водителя, который, по свидетельствам очевидцев, устроил хаотичную езду, а затем выехал на трамвайные пути. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Опасные манёвры автомобиля были замечены во второй половине дня в районе гипермаркета на проспекте Обуховской Обороны в Рыбацком. По информации Telegram-канала "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", водитель, нервно крутя руль, сначала протаранил несколько автомобилей, а затем, врезавшись в поребрик, вылетел на трамвайные пути. После этого автомобиль задымился, а водитель остался в салоне, допивая содержимое бутылки.

По прибытии на место происшествия сотрудники дорожной полиции обнаружили водителя в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося и информация о возможных пострадавших устанавливаются.

Ранее Piter.TV сообщал, что автомобиль попал в "ловушку" между двумя трамваями на пересечении Тихорецкого и Науки.

Видео: Telegram-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"