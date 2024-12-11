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Автомобиль попал в "ловушку" между двумя трамваями на пересечении Тихорецкого и Науки

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Очевидцы сообщают, что пострадавших нет.

Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в Петербурге на оживлённом перекрестке Тихорецкого проспекта и проспекта Науки. Автомобиль оказался зажатым между двумя трамваями, столкнувшись с ними одновременно спереди и сзади.

По предварительным данным, инцидент произошёл в результате неудачного манёвра легкового автомобиля, который по неустановленным пока причинам оказался на трамвайных путях в неположенном месте. В результате столкновения автомобиль оказался практически заблокирован между двумя тяжёлыми трамваями.

Очевидцы сообщают в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", что столкновение сопровождалось громким треском и звоном стекла.

В результате инцидента никто не пострадал. Водитель автомобиля успел покинуть машину до прибытия оперативных служб. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и аварийные службы.

Ранее Piter.TV сообщал, что на улице Фучика произошел большой пожар в одном из ангаров.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" / Наталья Родионова

Теги: авто между трамваев, дтп, трамваи
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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