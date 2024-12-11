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На улице Фучика произошел большой пожар в одном из ангаров

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Движение транспорта на опасном участке улице остановлено.

В 18:57 в МЧС Петербурга поступило сообщение о возгорании, которое образовалось по адресу: улица Фучика, дом №17. На месте горит ангар. Пожар локализовали. Горение происходит на площадки 150 кв. метров, – сообщают в Оперативном пресс-службе министерства.

На тушение пожара приехали 30 человек личного состава на 6 машинах. Сведений о пострадавших к 20:20 не поступало. К настоящему часу огонь продолжают тушить.

ГАИ Петербурга и Ленобласти информирует водителей о приостановке движения по улице Фучика от Софийской до Пражской.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Теги: улица фучика
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Картина дня,

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