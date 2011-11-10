Курьер на электросамокате сбил и обругал 13-летнюю девочку на Шуваловском проспекте

В Приморском районе Санкт-Петербурга задержан курьер, который скрылся после столкновения с подростком на электросамокате. Всё произошло 3 октября на Шуваловском проспекте.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 13-летняя школьница, двигаясь на электросамокате по придомовой территории на Шуваловском проспекте, столкнулась с курьером на электросамокате. Обругав ребёнка, 28-летний мужчина поспешно ретировался с места ДТП.
Подростку вызвали скорую очевидцы аварии. Врачи диагностировали у школьницы перелом голени. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.
Ранее Piter.TV сообщал, что BMW без водителя нырнула в воду на набережной Макарова.
Фото: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все