  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Курьер на электросамокате сбил и обругал 13-летнюю девочку на Шуваловском проспекте
Сегодня, 15:26
140
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Курьер на электросамокате сбил и обругал 13-летнюю девочку на Шуваловском проспекте

0 0

Врачи диагностировали у подростка перелом голени.

В Приморском районе Санкт-Петербурга задержан курьер, который скрылся после столкновения с подростком на электросамокате. Всё произошло 3 октября на Шуваловском проспекте.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 13-летняя школьница, двигаясь на электросамокате по придомовой территории на Шуваловском проспекте, столкнулась с курьером на электросамокате. Обругав ребёнка, 28-летний мужчина поспешно ретировался с места ДТП. 

Подростку вызвали скорую очевидцы аварии. Врачи диагностировали у школьницы перелом голени. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.

Ранее Piter.TV сообщал, что BMW без водителя нырнула в воду на набережной Макарова.

Фото: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: дтп на шуваловском проспекте, дтп на электросамокате, курьер на самокате, электросамокатчики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии