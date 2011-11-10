Курьер на электросамокате сбил и обругал 13-летнюю девочку на Шуваловском проспекте

Врачи диагностировали у подростка перелом голени.

В Приморском районе Санкт-Петербурга задержан курьер, который скрылся после столкновения с подростком на электросамокате. Всё произошло 3 октября на Шуваловском проспекте.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 13-летняя школьница, двигаясь на электросамокате по придомовой территории на Шуваловском проспекте, столкнулась с курьером на электросамокате. Обругав ребёнка, 28-летний мужчина поспешно ретировался с места ДТП.

Подростку вызвали скорую очевидцы аварии. Врачи диагностировали у школьницы перелом голени. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.

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Фото: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области