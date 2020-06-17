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BMW без водителя нырнула в воду на набережной Макарова

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Пострадавших не оказалось.

Петербургские спасатели достали со дна у набережной Макарова в Василеостровском районе автомобиль. Ранним утром иномарка съехала в воду, оказавшись на глубине порядка двух метров.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, в салоне BMW никого не было. Водолазы обследовали машину, закрепили специальные стробы и вытащили иномарку на поверхность.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Мурманском шоссе столкнулись "Газель" и погрузчик.

Видео: Telegram-канал "МЧС Санкт-Петербурга"

Теги: bmw в воде, дтп на набережной макарова
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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