BMW без водителя нырнула в воду на набережной Макарова

Пострадавших не оказалось.

Петербургские спасатели достали со дна у набережной Макарова в Василеостровском районе автомобиль. Ранним утром иномарка съехала в воду, оказавшись на глубине порядка двух метров.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, в салоне BMW никого не было. Водолазы обследовали машину, закрепили специальные стробы и вытащили иномарку на поверхность.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Мурманском шоссе столкнулись "Газель" и погрузчик.

Видео: Telegram-канал "МЧС Санкт-Петербурга"