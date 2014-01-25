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В ДТП с самосвалом под Петербургом погибли двое
Сегодня, 8:14
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В ДТП с самосвалом под Петербургом погибли двое

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Погибли водитель и пассажирка "легковушки".

Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием самосвала, унесшей жизни двух человек во Всеволожском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 10 ноября на автодороге "Парголово — Огоньки" 22-летний водитель самосвала SHACMAN при выполнении разворота создал помеху двигавшейся позади иномарке Hyundai Starex. 

В результате столкновения водитель "легковушки" – мужчина в возрасте 60-70 лет – и его пассажирка, на вид которой также 60-70 лет, скончались на месте происшествия.

Все обстоятельства и детали ДТП устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом в ночном ДТП на КАД погиб мужчина. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп с самосвалом, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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