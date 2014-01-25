В ДТП с самосвалом под Петербургом погибли двое

Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием самосвала, унесшей жизни двух человек во Всеволожском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 10 ноября на автодороге "Парголово — Огоньки" 22-летний водитель самосвала SHACMAN при выполнении разворота создал помеху двигавшейся позади иномарке Hyundai Starex.
В результате столкновения водитель "легковушки" – мужчина в возрасте 60-70 лет – и его пассажирка, на вид которой также 60-70 лет, скончались на месте происшествия.
Все обстоятельства и детали ДТП устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом в ночном ДТП на КАД погиб мужчина.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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